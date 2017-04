Умер создатель японского эйсид-синтезатора TB-303 и крестный отец MIDI

Японский инженер и основатель компании Roland Corporation Икутаро Какэхаси скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Fact.

Инженера называли крестным отцом стандарта цифровой звукозаписи MIDI. Он также был основателем и одним из разработчиков Ace Tone, компании-производителя электронных органов и аналоговых драм-машин.

Какэхаси создал такие культовые электронные инструменты, как драм-машина TR-808 и басовый синтезатор TB-303. Звуки TR-808 используются для создания композиций таких жанров, как хип-хоп и электро.

TB-303 — инструмент, с помощью которого был записан первый в истории трек в стиле хаус, On and On Джесси Сондерса. Также благодаря синтезатору родился жанр эйсид-хаус.

Roland Corporation — японская компания, один из крупнейших производителей электронных музыкальных инструментов и программного обеспечения для создания звука.