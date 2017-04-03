Сеул согласился пустить северокорейских спортсменов на Олимпиаду

Южнокорейские власти объявили, что не станут чинить препятствий спортсменам из КНДР, которые захотят принять участие в зимней Олимпиаде в 2018 году. Об этом сообщает Reuters.

«Что касается участия Северной Кореи в спортивных мероприятия, проходящих на территории Южной Кореи, то если они согласятся соблюдать необходимые правила и процедуры, мы одобрим их приезд», — говорится в заявлении Министерства по делам объединения Республики Корея.

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Как уточняет агенство, Сеул выразил свою позицию после того, как Чхве Мун Сун, губернатор провинции Канвондо, на территории которой пройдет Олимпиада, сообщил, что спортивные чиновники из Пхеньяна пожелали отправить делегацию для участия в играх.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В программу включены шесть новых дисциплин, исключены две. Таким образом, общее число дисциплин на Играх-2018 составит 102.

Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной после того, как Пхеньян успешно завершил испытания баллистических ракет 12 февраля 2017 года. Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016-м Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.