Лавров сослался на мамин запрет и отказался «танцевать» с Тиллерсоном

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который, говоря об отношениях с Москвой, заявил, что с ней «танцевать» невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать», — пошутил Лавров. По его словам, он «слышал о том, что якобы такой разговор на встрече глав МИД НАТО 31 марта состоялся». «Если Рекс Тиллерсон чувствует, что еще не со всеми может танцевать, то мы готовы помочь», — сказал дипломат.

Он добавил, что его американский коллега — человек очень опытный. «Уверен, что научится быстро», — подчеркнул Лавров.

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31 марта в Брюсселе прошла встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО. Как указывает Politico, на переговорах Тиллерсон выразил твердую приверженность блоку. «Обязательства США перед НАТО сильны, и этот альянс остается основой для трансатлантической безопасности», — отметил он. Госсекретарь заверил, что президент США и Конгресс поддерживают организацию.

Со ссылкой на нескольких дипломатов издание также пишет, что Тиллерсону аплодировали за высказывания о необходимости укрепления отношений с президентом России Владимиром Путиным. Во время делового обеда один из министров, говоря о диалоге с Москвой, заявил: «Для танго нужны двое» (это идиоматическое выражение; имеется в виду, что для успешных переговоров усилия должны прикладывать обе стороны). Тиллерсон отреагировал на это такими словами: «Конечно, вы можете танцевать (то есть договариваться — прим. «Ленты.ру») с Россией, и вы также можете что-то выиграть от этого. Однако, без сомнения, вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему не разрешено это делать». Как Politico пояснили дипломаты, последняя фраза означает, что Россией руководит только один человек.