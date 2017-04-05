В Швеции откроют «Музей неудач»

В городе Хельсингборг на юге Швеции собираются открыть так называемый Музей неудач (Museum of Failure). Об этом в среду, 5 апреля, сообщает портал The Local.

Открытие музея запланировано на 7 июня. В нем будут собраны десятки изделий различных компаний, которые не завоевали популярности у потребителей.

Одним из экспонатов музея станет гаджет Twitter Peek. Этот прибор был создан исключительно для общения в сети микроблогов Twitter, но не смог соперничать со смартфонами, превзошедшими его по количеству функций.

В «Музее неудач» также будет представлена шариковая ручка, предназначенная, как утверждал ее производитель BIС, специально для удобства женщин. Востребованным это изделие не стало, многие пользователи интернета высмеяли его.

В числе экспонатов оказались и духи от американского производителя мотоциклов Harley Davidson, которые также не вызвали интереса у покупателей. Создатель проекта, психолог и исследователь Сэмюэл Уэст (Samuel West) говорит, что его цель — не насмехаться над провалами других, а сделать так, чтобы люди учились на чужих ошибках.

В октябре 2016 года стало известно о планах создателей Национального британского музея экскрементов отправиться в тур с экспонатами по Соединенному Королевству.