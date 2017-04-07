Клинтон призвала Вашингтон вывести из строя ВВС Сирии

Бывшая соперница республиканца Дональда Трампа в борьбе за пост главы государства, представительница демократов Хиллари Клинтон заявила, что сирийский конфликт можно решить дестабилизацией военно-воздушных сил Сирии. Как передает ТАСС, об этом она сказала на саммите «Женщины мира» в Нью-Йорке.

«У президента Башара Асада есть Военно-воздушные силы, которые являются причиной большинства смертей мирного населения. … Я убеждена, что нам следовало раньше и следует сейчас вывести из строя его аэродромы и таким образом помешать ему снова бомбить невинных людей и распылять на них с воздуха газ зарин», — подчеркнула она.

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Ранее 6 апреля СМИ сообщали, что глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит Дональду Трампу несколько вариантов военного реагирования в отношении Дамаска в связи с инцидентом в Идлибе. Один из них — нанести удар по Сирии крылатыми ракетами с кораблей американских ВМС.

4 апреля в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб была совершена химическая атака. Жертвами стали несколько десятков человек, в том числе дети. Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на официальный Дамаск, который отвергает свою причастность к атаке. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.