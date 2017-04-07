Новак отказался связывать рост цен на нефть с ударом США по Сирии

Министр энергетики России Александр Новак назвал основным фактором роста нефтяных цен общую ситуацию на рынке, а не удары США по Сирии. Об этом сообщает Rambler News Service. По его словам, котировки сырья росли последние несколько дней, но основной причиной скачка стали промышленные запасы, которые падают две недели подряд.

«Сейчас вы видите, что последние две недели снижаются остатки на мировых нефтяных рынках, и этот тренд прироста запасов переломлен. Это позитивный фактор, его нужно будет отслеживать, а затем принимать решение о дальнейших действиях в этом направлении», — сказал Новак, передает портал banki.ru.

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В начале торговой сессии цена марки Brent повысилась на 2,4 процента до 55,7 долларов за баррель. Впоследствии она немного снизилась, но оставалась выше отметки в 55 долларов за баррель.

В ночь на 7 апреля с двух эсминцев ВМС США в Средиземном море были выпущены 50 ракет «Томагавк» по правительственной военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению американских властей, именно оттуда Дамаск осуществил химатаку в провинции Идлиб.