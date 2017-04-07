В Великобритании рассказали о не затрагивающем россиян плане удара по Сирии

Нанесенный США удар по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии, был тщательно спланирован для того, чтобы не затронуть находящихся на сирийской территории россиян. Об этом заявил в пятницу, 7 апреля, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает BBC News.
«Американцы ясно дали понять, что совершенная минувшей ночью атака была ограниченной и направленной, они сделали все возможное, чтобы минимизировать число жертв среди сирийцев, а также не затронуть российский персонал», — сказал министр в эфире BBC Radio 4.
По его словам, американский удар был направлен «на аэродром, самолеты и оборудование, которое, по мнению американской стороны, использовалось при совершении газовой атаки» в провинции Идлиб 4 апреля. Фэллон также рассказал, что глава Минобороны США Джеймс Маттис предупредил Соединенное Королевство о планирующейся атаке, однако не просил Великобританию принять в ней участие.
Ранее 7 апреля канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд назвали произошедшее наказанием за повторное применение химоружия правительственными силами.
Удар крылатыми ракетами по авиабазе был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Как сообщил RT губернатор сирийской провинции Хомс Таляль аль-Барази, погибли семь человек. «Пять из них военные, два человека из числа гражданских из деревни Шайрат, расположенной вблизи аэродрома», — заявил он.
Президент России Владимир Путин заявил, что считает произошедшее агрессией США против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Москва также приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.
Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти эти обвинения отвергают.