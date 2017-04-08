Бразильский футбольный клуб вместо номеров нанес на форму цены из супермаркета

Клуб бразильской Серии D (четвертый по силе дивизион страны) «Флуминенсе де Фейра» нанес на игровые майки футболистов вместо номеров цены на продукты в одной из сетей супермаркетов. Об этом сообщает Bild.

Акция стала частью рекламной кампании магазина, который заключил договор с клубом. Цифра на спине игрока означала реальную стоимость товара (еда, напитки, хозяйственные товары) в бразильских реалах. Под ней было написано наименование продукта.

В нестандартных майках футболисты «Флуминенсе де Фейра» вышли на один из контрольных матчей перед стартом сезона. Чемпионат стартует 21 мая. В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф, уступив в 1/4 финала будущему победителю турнира — «Волте Редонде».