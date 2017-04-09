Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому

Атаковав военный аэродром в сирийской провинции Хомс, США стремились поднять боевой дух поддерживаемых ими террористических группировок, но не достигли своей цели. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с иранским лидером Хасаном Роухани, передает в воскресенье, 9 апреля, агентство SANA.

Асад подтвердил, что сирийский народ и армия намерены искоренить терроризм в любой части сирийских территорий.

Президент Ирана в свою очередь выразил «решительное осуждение возмутительной агрессии США», которая является грубым нарушением суверенитета Сирии и всех международных законов и конвенций. Роухани подчеркнул, что Иран поддерживает сирийское государство в войне с терроризмом, а также заявил, что считает необходимым усилить взаимодействие между Тегераном, Москвой и Дамаском, передает ТАСС.

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По его мнению, ракетный удар США по сирийской авиабазе преследовал цель поднять моральный дух террористов, которые в последнее время терпят сокрушительные поражения как в Сирии, так и в Ираке. «Мы надеемся, что все свободолюбивые страны мира осудят эту агрессию. Уверены, что это нападение, ставшее очевидным нарушением всех международных норм, не скажется на межсирийском переговорном процессе и не окажет влияния ни на борьбу с терроризмом, ни на будущее Сирии», — отметил он.

В ночь на пятницу, 7 апреля, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.