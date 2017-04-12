В Кремле прокомментировали призывы дистанцироваться от Асада

Москва считает абсурдными призывы Вашингтона отказаться от поддержки действующего президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 12 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Де-факто это релевантно призывам прекратить какую-то помощь и развязать руки террористам с тем, чтобы они продолжали наступление на законные власти Сирии», — сказал официальный представитель Кремля, подчеркнув, что Асад — легитимный руководитель страны.

В Кремле считают близоруким ставить подобный вопрос без упоминания двух главных задач решения сирийского конфликта. «Первое — бороться с "Исламским государством" (запрещена в России — прим. «Ленты.ру»), второе — искать выходы из сложившейся ситуации не силовыми, а политико-дипломатическими средствами», — пояснил Песков.

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Он также подчеркнул, что Башар Асад командует сирийской армией, которая «принимает непосредственное участие в борьбе с международными террористами», а Россия оказывает ей поддержку.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Реком Тиллерсоном заявил, что в Москве считают неправильным ставить партнером перед выбором в ультимативной форме.

11 апреля Тиллерсон выступил с заявлением, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом Башара Асада с другой».