Реэкспорт овощей и фруктов в Россию через Белоруссию упал в два раза

Поставки овощей и фруктов в Россию через Белоруссию в 2016 году по сравнению с предыдущим годом упали в два раза. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает Rambler News Service.

Согласно конвенции о карантине и защите растений белорусская фитосанитарная служба может сертифицировать продукцию других стран и отправлять ее в Россию. Но Россельхознадзор показал, что Минск, сертифицируя овощи и фрукты, указывает их недостоверное происхождение, отметил Данкверт.

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«У всех на слуху поставки в Россию белорусских, судя по этикеткам, осьминогов, лососевой икры, бананов, киви и другой экзотической продукции», — напомнил глава службы. По его словам, выдавая реэкспортные сертификаты, Минск фактически легализует санкционную продукцию. Россельхознадзору приходится расследовать запутанные логистические цепи этих поставок, отметил Данкверт.

Ранее глава Россельхознадзора рассказал, что в первом квартале нынешнего года Белоруссия резко нарастила поставки овощей и фруктов в Россию, увеличив экспорт некоторых из них втрое.

В России фиксируют огромные несоответствия между объемами ввозимой из сопредельных стран сельхозпродукции и официально выращенной. В частности, в 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный в республике урожай.

В то же время в республике заявляют, что Россия занимает лидирующую позицию по поставкам в Белоруссию бананов.