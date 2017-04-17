Кремль прокомментировал результаты референдума в Турции

Прошедший накануне референдум в Турции — суверенное дело республики. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем, что все должны с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа», — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

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Ранее в понедельник, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что итоги плебисцита вынудят турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана действовать «на грани фола». Парламентарий отметил, что Эрдоган стремится к усилению личной власти и фактически отказывается от евроинтеграции.

В ходе референдума, прошедшего в Турции 16 апреля, гражданам страны предлагалось решить, стоит ли вносить изменения в 18 статей основного закона, предполагающие упразднение должности премьер-министра и наделение президента полномочиями самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Кроме того, в случае положительного исхода голосования, глава государства получит право объявлять режим чрезвычайного положения, а также издавать указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

По официальным данным, по итогам обработки 99,97 процента бюллетеней 51,41 процента избирателей проголосовали «за» внесение поправок, 48,59 процента — «против».