В РФС ответили на призывы американского сенатора лишить Россию ЧМ-2018

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков призвал не реагировать на письмо американского сенатора Ричарда Блюменталя, обратившегося в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием лишить Россию чемпионата мира 2018 года. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Как реагировать на слова Блюменталя? Никак. Никакого ответа от ФИФА не последует, так же советую поступить и вам. Не обсуждать эту тему. Нет темы — нет дискуссии. Повторюсь, ФИФА на эти заявления реагировать не будет. Американский сенатор никакого отношения к ФИФА не имеет и никакого влияния на организацию оказать не может», — заявил Колосков.

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19 апреля Блюменталь направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с требованием лишить Россию права проведения чемпионата мира в 2018 году. Об этом политик написал в Twitter. Сенатор настаивает, что российское правительство неоднократно совершало действия, противоречащие гуманитарным ценностям ФИФА.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.