Эксперты вывели формулу идеального отеля

Эксперты сервиса бронирования отелей Hotels.com разработали формулу идеальной гостиницы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 21 апреля.

Специалисты проанализировали более 150 миллионов отзывов и комментариев, оставленных туристами на Hotels.com в 2016 году. В итоге они выяснили, что формула идеального отеля складывается из 10 составляющих.

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В основном наиболее важными для постояльцев являются три фактора: чистота номера, дружелюбное отношение персонала и удобство кровати.

Остальные критерии уже не так значимы. В их числе — разумная, по мнению туриста, цена, тишина в номере, наличие бассейна, завтрак, включенный в стоимость, местоположение отеля и бесплатный Wi-Fi. Сюда также включена возможность приготовить горячий напиток прямо в помещении, где проживает постоялец.

В среду, 19 апреля, стало известно, что Hotels.com выбрал 15 лучших гостиниц России, опираясь при этом на мнения миллионов путешественников.

