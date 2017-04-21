ЦБ пообещал ликвидировать схему отмывания денег через судебных приставов

В ближайшее время властям удастся пресечь отмывание преступных доходов через схему, в которой применяются исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом, как передает Rambler News Service, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

«Мы очень активно этим занимаемся. Не только Банк России, но и Генеральная прокуратура, это рассматривалось на уровне помощника президента (...). Соответственно, я думаю, что достаточно быстро сумеем локализовать эти проблемные вопросы», — сказал он.

По его словам, к борьбе с этой схемой подключены также Верховный суд и Росфинмониторинг.

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Скобелкин объяснил отличия схемы с исполнительными листами от так называемой молдавской, которая на сегодняшний день разоблачена и ликвидирована. По этой схеме составлялись фиктивные договоры займа между зарубежными фиктивными компаниями, а российские и молдавские поручители погашали несуществующие ссуды. Как пояснил зампред ЦБ, в «молдавской

схеме» мошенники действовали на основании исполнительных листов молдавских судов, а деньги должниками переводились куда было указано.

В схеме с исполнительными листами третейский суд признает одну из компаний должником, это решение утверждается арбитражным судом. После этого документы поступают в ФССП, и на основании уже этих документов деньги списываются со счета и переводятся по поручению клиента.

