Бывший СССР
 

Белорусские военные пригрозили Литве силой

Перейти в «Мою Ленту»
Парад вертолетов белорусских ВВС
Парад вертолетов белорусских ВВС

В Минске предупредили Литву о готовности военных применить силу в случае повторных нарушений воздушной границы. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Олег Двигалев в эфире «ВоенТВ», передает «Интерфакс».

Военнослужащий отметил, что 19 апреля литовский гражданский самолет влетел в белорусское воздушное пространство «вблизи строящейся атомной станции». «Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Белоруссия силовых мер по данному самолету не принимали», — сказал он.

Двигалев указал на добрососедские отношения с Литвой, но при этом добавил, что в Вильнюсе должны понимать важность выполнения соглашений. «Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция, и надеюсь, что литовская сторона это подтвердит», — добавил командующий.

Белорусские военные настаивают, что не было никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать нарушение.

По данным Минобороны, Вильнюс был проинформирован о легкомоторном самолете, направляющемся в сторону границы. Однако тот продолжил полет, на восемь километров вошел в белорусское воздушное пространство, лишь после этого совершил разворот и полетел обратно.

В связи с инцидентом 22 апреля в МИД Белоруссии был вызван посол Литвы в республике Андрюс Пулокас. Главе дипмиссии была вручена нота протеста. В ней говорится, что белорусская сторона ожидает разъяснений.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Берлине отказались отдавать Вильнюсу акт о независимости Литвы
Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума
Лукашенко пообещал белорусам переломный год
Последние новости
Появились первые данные экзитполов по результатам выборов во Франции
Лолита пожелала СБУ «закончить жизнь плохо»
В Москве задержан не пропустивший детскую скорую помощь водитель  
Палестинец порезал прохожих в центре Тель-Авива
Белорусские военные пригрозили Литве силой
В метро Петербурга задержали перевозившего человеческие органы студента
Погибший в Донбассе сотрудник ОБСЕ оказался гражданином США
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:02 Сегодня

Ша, Одесса

Почему Киев снова готовится к волнениям в приморском городе
13:13 20 апреля 2017

В Витебске вылезший из реки лось прогулялся по главной площади

15:22 Сегодня

В Киеве прокомментировали запрет Лолите въезжать на Украину

14:39 Сегодня

Порошенко призвал украинцев учить английский

Бывший СССР
 — 
00:19 20 апреля 2017
Нурсултан Назарбаев

Азбучные истины

Чем закончится попытка Казахстана перейти на латиницу
14:28 17 апреля 2017

Узбекские пограничники застрелили напавшего на них пастуха из Таджикистана

15:02 Сегодня

Погибший в Донбассе сотрудник ОБСЕ оказался гражданином США

01:25 Сегодня

Пограничники остановили пытавшегося провезти боеприпасы в Крым украинца

Бывший СССР
 — 
00:05 21 апреля 2017
Иван Дорн

И Дорна, и задорно

Почему артисты и спортсмены становятся врагами Украины
14:31 16 апреля 2017

Венгерского парашютиста ветром занесло на Украину

14:54 Сегодня

Председатель ОБСЕ отреагировал на гибель наблюдателя в Донбассе

04:36 22 апреля 2017

МВФ объявил условие получения Украиной нового кредита

Россия
Оставить мир
Как протекает жизнь в глухом монастыре, куда редко доезжают туристы и паломники
«Он испытал сильнейший оргазм»
Психиатр Ян Голанд более 50 лет лечит гомосексуализм гипнозом, танцами и спортом
В метро Петербурга задержали перевозившего человеческие органы студента
Врачи рассказали о состоянии раненного при атаке на приемную УФСБ в Хабаровске
Два горняка погибли при обрушении на золотодобывающей шахте под Челябинском
Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда и газировки
Борис Ельцин«Он умел делать так, чтобы было видно его недовольство»
Что Ельцин считал своими главными ошибками
Все материалы
Мир
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
Государства Ближнего Востока: что их ждет в XXI веке?
Эксперты РСМД пытаются предсказать будущее арабской государственности
Столица мира
Повседневная жизнь послевоенного Нью-Йорка
Олланд взгрустнул во время голосования из-за неучастия в выборах президента
«Сирийские демократические силы» объявили об окружении «столицы» ИГ
Двое россиян утонули во Французской Полинезии
Сирийская армия разбила крупнейший оплот боевиков в провинции Хама
Все материалы
Бывший СССР
Ша, Одесса
Почему Киев снова готовится к волнениям в приморском городе
Нурсултан НазарбаевАзбучные истины
Чем закончится попытка Казахстана перейти на латиницу
Иван ДорнИ Дорна, и задорно
Почему артисты и спортсмены становятся врагами Украины
В Киеве прокомментировали запрет Лолите въезжать на Украину
Белорусские военные пригрозили Литве силой
Порошенко призвал украинцев учить английский
Погибший в Донбассе сотрудник ОБСЕ оказался гражданином США
Все материалы
Финансы
Унция стабильности
Можно ли вернуть золотой стандарт
Стоимость бензина в России превысила цены на топливо в США
Глава Минфина США предупредил о возможном дефиците бюджета из-за реформ Трампа
В правительстве допустили упразднение трудовых книжек
В Минфине предложили взимать НДФЛ с доходов по депозитам
Глазьев призвал ввести в России валютный контроль
Выплаты вкладчикам Росэнергобанка составят 34 миллиарда рублей
Все материалы
Бизнес
Война до последнего помидора
Москва и Анкара обещают снять ограничения в двусторонней торговле
Китайца оштрафовали на 36,5 миллиона долларов за махинации с акциями
Денис МантуровВысокооплачиваемая низкая эффективность
О разнице в общественной и личной деятельности Дениса Мантурова
Минфин анонсировал разработку национальной системы маркировки товаров
Президент РЖД отчитался о выросших вдвое доходах
Предприниматели получили свыше 6 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП
Минфин США отказался делать для Exxon исключение из режима санкций против России
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Эдуард Буданцев«Они угрожали вывезти ее детей в багажнике»
Отставной офицер Буданцев рассказал, как защищал хозяйку Elements Жанну Ким
В Подмосковье началась реконструкция штурма Берлина
В Москве задержан не пропустивший детскую скорую помощь водитель
Скотланд-Ярд задержал распылившего ядовитое вещество в клубе Лондона мужчину
Бастрыкин поручил возбудить дело на непропустившего скорую водителя
СКР возбудил уголовное дело на не пропустившего скорую водителя
Все материалы
Наука и техника
Стань травкой
Как жуткие подземные существа превращаются в растения
Никола Лемери выступает с публичной лекцией по химииДостали
Зачем простой аптекарь объявил войну могущественным алхимикам
Другая Катынь
В 1919-1922 годах в польском плену погибло около 30 тысяч красноармейцев
Космонавт Падалка пожаловался на безделье
Samsung провалила своевременные поставки Galaxy S8
В Центре подготовки космонавтов прокоментировали уход Падалки
Ученые нашли в Великобритании вторую копию Декларации независимости США
Все материалы
Спорт
Между молотом и наковальней
Главный бой турнира UFC впервые завершился поражением русского бойца
Дениз БуэноБуэно ночес
Как к девушке — футбольному арбитру без нижнего белья пришел успех
«Он станет первым чемпионом UFC из России»
Оправдает ли Артем Лобов надежды своего друга Конора Макгрегора
СМИ сообщили о намерении Ковальчука вернуться в НХЛ
Надаль в рекордный десятый раз выиграл «Мастерс» в Монте-Карло
Слова о ребенке Серены Уильямс цвета молочного шоколада вызвали скандал
Макгрегор поддержал «своего брата Лобова» после поражения в UFC
Все материалы
Культура
«Плебеи покупают телевизор "Горизонт" — избранные "Рубин"»
Чарльз Кловер о жизни в СССР, Юрии Мамлееве и Александре Дугине
Геркулес и ДеянираГолые люди и где они обитают
Три книги о человеческом теле, сознании и других животных
Йозеф Бойс«Должен ли я жениться на своей матери?»
И другие неудобные вопросы от классиков инсталляции
Пранкер рассказал о причинах звонка украинскому музыканту Олегу Скрипке
Певицу Лолиту отказались пускать на Украину
СМИ сообщили о госпитализации певицы и актрисы Елены Камбуровой
Режиссер Алексей Учитель завершил монтаж фильма «Матильда»
Все материалы
Интернет и СМИ
Билл О'Рейли«Он называл ее горячей шоколадкой и кряхтел как кабан»
За что уволили американского журналиста, оскорбившего Путина
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
«YouTube держит нас за баранов»
Почему блогеров лишают денег, а россиян заставляют смотреть турецкие видео
Ролик о Навальном-Гитлере удалили с YouTube
Широко зевающая журналистка прервала прогноз погоды в Канзасе
Ведущий Первого канала принес украинскому гостю ведро с символическими фекалиями
Создателей «Властелина колец» поймали на заимствовании у «Телепузиков»
Все материалы
Ценности
Здоровый шарм
Вибростимуляторы и косметические масла на выставке InterCharm
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Марка Premiata предложила разрисовать свои кеды
Estee Lauder научит женщин ухаживать за кожей вокруг глаз
Клэр Дэйнс и Риз Уизерспун примерили новые драгоценности Tiffany & Co.
Reebok отметил День Земли
Откровенно опасная
Тест для женщин, не скрывающих свою индивидуальность
Все материалы
Путешествия
На Куту — кутить
Что посмотреть на острове Бали
«Кемер называют маленькой Москвой»
Мэр турецкого курорта — о русских праздниках, домах и свадьбах
Составлен рейтинг самых безопасных городов мира
Афганистан решил развивать туризм
American Airlines отстранила ударившего женщину детской коляской бортпроводника
Пассажир избил «занимавшего слишком много места в самолете» пилота
Дар олимпийских богов
О традициях эллинского виноделия, которые живы в Крыму по сей день
Все материалы
Из жизни
People dance on the opening day of the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S. April 14, 2017. Беззаботно раздеты
Как проходит Коачелла — один из самых модных фестивалей в мире
Мохнатый рейх
Все о движении фурри — любителях носить костюмы зверей
Заработала на шпильки
Предприимчивые австралийки стали богаче на миллионы благодаря «женскому» бизнесу
Шотландский политик вступил в борьбу с бараном
Бильярдист с пятиметровым кием попал в Книгу рекордов Гиннесса
Африканская девушка с разноцветной кожей стала моделью
Житель Флориды покусал собаку
Все материалы
Зверские пикапы
Пикапы, которые подготовлены для жесточайшего бездорожья
Мещанская прокрастинация
Тест-драйв Toyota LC 200
15 самых продаваемых машин в мире
Самые популярные автомобили 2017 года, и в первой тройке — кроссовер!
Премиальные машины непремиальных брендов
Вспоминаем модели непремиальных марок, которые конкурировали с Mercedes и BMW
VW сравнил цены на Passat за 43 года
Названы самые аварийные места Москвы
Американцы добавили 45-летнему «Лэнд Крузеру» современную начинку
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы