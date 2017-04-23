Двое подростков погибли при сходе лавины в Румынии

На западе Румынии сошедшая в горах национального парка Ретезат лавина накрыла группу туристов. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает агентство Agerpress.

По его сведениям агентства, инцидент произошел 22 апреля. В результате погибли два подростка — 13-летний Эрик Гулачи и 14-летняя Джета Попеску. «Они попали под лавину, к сожалению, спасти их было нельзя», — объяснил глава службы по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат.

Погибшие — молодые спортсмены с опытом горных восхождений: девушка покорила высочайший пик Южной Америки Аконкагуа, юноша взошел на российский Эльбрус.

Спасатели достали тела жертв из-под снега, в воскресенье их планируется спустить к подножью горного массива.

Также в результате схода лавины пострадали пять человек, им понадобилась помощь медиков, а троих из пострадавших отправили в больницу.

На месте ЧП продолжают работать спасательные службы.

10 апреля сообщалось, что на Камчатке после схода лавины со склона вулкана Вилючинский пропали два человека. Очевидцы заявили, что это экстремалы-любители, их могло накрыть толстым слоем снега.