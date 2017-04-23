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Биатлонист сборной России пробежал Лондонский марафон

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Биатлонист сборной России Максим Цветков пробежал Лондонский марафон. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Я прошел, эмоции не передать словами. Время 3 часа 52 минуты, думал, быстрее получится, рассчитывал на 3 часа 15 минут, но мышцы сказали "не сегодня"», — написал Цветков.

Российский биатлонист занял 4094-е место в своей возрастной категории, а в общем зачете расположился на 11128-й позиции.

Цветков в сезоне 2016/2017 занял 19-е место в общем зачете Кубка мира. Также он в составе сборной России стал чемпионом мира в эстафете.

Лондонский марафон проводится каждую весну с 1981 года. Участники преодолевают дистанцию длиной 42 километра 192 метра. Этот забег является одним из самых массовых и престижных в мире.

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