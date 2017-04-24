Gresso сделала для Совбеза ООН телефон за 210 тысяч рублей

Компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов, представила модель «миротворческого» телефона для Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 апреля.

По словам представителей бренда, выпуск этой моделей iPhone 7 и 7 Plus должен призвать ведущие мировые державы к сдержанности и напомнить, что мир является главной ценностью на планете.

Фото: пресс-служба Gresso

Корпус смартфона отделан древесиной 200-летнего африканского черного дерева, в нижней части добавлена металлическая вставка с выгравированным на ней голубем мира. Памятный подарок предполагается вручить представителям государств — членов Совбеза 29 мая, в Международный день миротворцев ООН.

Коллекция поступит в продажу ограниченной серией в 999 экземпляров, цены на смартфоны варьируются от 192 до 209 тысяч рублей.

Gresso — производитель телефонов и аксессуаров класса люкс. Бренд основан в 2004 году, торговая марка зарегистрирована в Швейцарии.