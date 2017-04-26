МИД Франции представил результаты расследования атаки в Идлибе

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро представил выводы экспертов относительно использования отравляющих химических веществ в сирийской провинции Идлиб. Текст документа доступен на сайте ведомства.
Согласно утверждениям французской стороны, в Идлибе использовался газ зарин, а ответственность за его применение лежит на сирийских властях.
20 апреля президент Сирии Башар Асад назвал произошедшее в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб провокацией, отметив, что никакой химической атаки не было. По словам сирийского лидера, правительственная армия наносила удар по объектам боевиков в Хан-Шейхуне, однако не использовала при этом химоружия. При этом атака была осуществлена не в то время, которое указывают западные страны.
В тот же день Москва представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ. Однако ОЗХО большинством голосов отвергла обновленное предложение России и Ирана по расследованию данного инцидента.
4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате которого 87 человек погибли и более 200 пострадали.