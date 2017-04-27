МИД России раскритиковал выводы Франции по расследованию атаки в Идлибе

В Москве подвергли критике исследование Франции по предполагаемому применению химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Соответствующий комментарий в четверг, 27 апреля, опубликован на сайте МИД России.
В частности, в ведомстве выразили сомнения в том, что пробы, полученные спецслужбами Франции на месте предполагаемого применения химического оружия в Сирии, достоверны. В МИД задались вопросом, при каких обстоятельствах французская сторона получила пробы, отобранные непосредственно на месте происшествия. Либо спецслужбы Франции отбирали их сами, имея доступ на контролируемую боевиками территорию, либо образцы получены в каком-то ином месте. В соответствии с международными правилами предназначенные для анализа образцы должны гарантированно находиться в полной сохранности на всем пути от места событий до лаборатории, подчеркнули в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в «готовом» виде зарина в Сирии никогда не было, имелись лишь его прекурсоры, которые в полном объеме были вывезены за пределы страны в 2014 году. Мобильные установки, на которых мог бы производиться синтез зарина, были уничтожены, что подтверждено и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Вновь призываем прекратить недостойные "политические игры" вокруг сирийского химического досье и предпринять шаги, на которых вот уже три недели настаивает Россия: направить непосредственно в Хан-Шейхун и на Шайрат группу специалистов, которая включала бы также представителей стран, не ослепленных ненавистью к законному правительству Сирии», — заключили в министерстве.
В среду, 26 апреля, глава МИД Франции Жан-Марк Эро представил выводы экспертов относительно использования отравляющих химических веществ в Хан-Шейхуне. Согласно утверждениям французской стороны, в Идлибе использовался газ зарин, а ответственность за его применение лежит на сирийских властях.
4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении силами, лояльными президенту Башару Асаду, химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали.
В ночь на 7 апреля США в ответ на якобы проведенную правительственными силами Сирии атаку с применением химического оружия нанесли авиаудар по сирийской авиабазе в Хомсе. Два военных корабля США в Средиземном море выпустили по меньшей мере 50 ракет «Томагавк».
20 апреля Асад назвал произошедшее в Хан-Шейхуне провокацией, отметив, что никакой химической атаки не было. По словам сирийского лидера, правительственная армия наносила удар по объектам боевиков в Хан-Шейхуне, однако не использовала при этом химоружия. При этом атака была осуществлена не в то время, которое указывают западные страны.
Москва в тот же день представила ОЗХО ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ. Однако организация большинством голосов отвергла обновленное предложение России и Ирана.