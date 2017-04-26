В МИД рассказали об освобождении пяти российских моряков в Ливии

В Ливии освобождены пять российских моряков с сухогруза «Мерле». Об этом в среду, 26 апреля, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, все они уже вернулись в Россию.

10 марта официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что у берегов Ливии задержано российское судно. Оно было отконвоировано в порт Триполи.

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«Судовладелец — компания MT Group из Санкт-Петербурга. В составе экипажа семь человек, все — граждане России», — отметила она.

По данным издания Libya Observer, 5 марта береговая охрана Ливии задержала российское судно около восточного побережья страны. Оно направлялось в ливийский порт Зувара, чтобы доставить металлолом из Турции. Торговля этим материалом в Ливии незаконна. Помимо этого, судно не получало разрешение на заход в ливийские территориальные воды.

