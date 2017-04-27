В Кремле оценили вероятность встречи Путина с новым президентом Франции на G20

Вероятность встречи президента России Владимира Путина с новым лидером Франции на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге существует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 27 апреля.

«Но подготовки как таковой к контактам двусторонним пока нет», — сказал Песков, говоря о возможности такой встречи.

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Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Новый президент Франции определится в ходе второго тура выборов, который состоится 7 мая. На пост главы государства претендуют лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. По итогам первого этапа выборов Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — Ле Пен с 21,53 процента.

В поддержку Макрона высказались, в частности, его бывшие соперники — кандидат от соцпартии Бенуа Амон и представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон. Опросы общественного мнения также предрекают победу Макрону.