Российские военные рассказали о союзе между ИГ и «Аль-Каидой»

Террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» договариваются о союзе. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил на VI Московской конференции по международной безопасности исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков.

«По имеющейся информации, в последнее время предпринимаются попытки снять переговорным путем имеющиеся противоречия между ИГ и "Аль-Каидой" и объединить эти две террористические организации в союз. В случае реализации такой инициативы террористическая угроза в мире многократно возрастет», — рассказал Семериков.

По его мнению, подобное развитие событий несет угрозу и для государств ОДКБ.

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Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) восходит к экстремистской салафитской группировке «Джамаат аль-Таухид валь-Джихад», созданной в Ираке в 1999 году крупным террористом Абу Мусабом аз-Заркави. В 2004 году вошла в союз с «Аль-Каидой» и стала именоваться «Аль-Каидой в Ираке», потом, вобрав в себя ряд других группировок, — «Исламским государством в Ираке».

С 2013 года резко расширила свою деятельность, взяв название «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), с 2014 года захватила значительные территории Ирака и Сирии, провозгласив создание халифата. С февраля 2014 года «Аль-Каида» объявила о разрыве всех отношений с ИГ, перейдя к поддержке другой группы сирийских боевиков-исламистов — «Джабхат ан-Нусра». С этого момента между отрядами этих террористических организаций регулярно возникали вооруженные конфликты.

«Аль-Каида» (в переводе с арабского «база», «фундамент») — одна из крупнейших всемирных террористических сетей, сторонники которой исповедуют радикальный ислам салафитского толка. Создана в 1988 году в пакистанском Пешаваре, основу составили радикально настроенные боевики из состава афганских моджахедов, оппозиционных официальному Кабулу. Основателем движения стал Усама бен-Ладен, воевавший в Афганистане выходец из семьи саудовских строительных магнатов.

Группировка стала широко известна в 1990-е годы, когда она объявила войну США и Западному миру, организовав взрывы американских посольств в Кении и Танзании (1998 год), а также террористическую атаку 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Обе организации запрещены в России.