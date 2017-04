Бывший вице-мэр Шанхая получил 17 лет за взяточничество

Суд китайского города Чжанчжоу признал бывшего главу компании Baoshan Iron and Steel Co., Ltd. и вице-мэра Шанхая Ай Баоцзюня виновным в получении взяток. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Как установило следствие, с 2000 по 2014 год Ай получил в общей сложности почти шесть миллионов долларов в качестве взяток. По решению суда все эти деньги конфискованы, а сам предприниматель и чиновник приговорен к 17 годам тюрьмы. Такой сравнительно мягкий приговор (как правило, коррупционеров ожидает смерть или пожизненное заключение) объясняется тем, что он активно сотрудничал со следствием, признал вину и раскаялся. Кроме того, выяснилось, что ряд крупных сумм получили родственники Ая без его ведома.

Ай Баоцзюнь был исключен из партии и снят со всех постов в январе 2016 года, когда комиссия по проверке партийной дисциплины уличила его в нарушении устава Компартии Китая.

Согласно официальной биографии, Ай Баоцзюнь занимал пост председателя Baoshan Iron and Steel Co., Ltd. с 1998 по 2007 год. После этого он был избран вице-мэром Шанхая и оставался на этой должности до 2013 года, когда возглавил Шанхайскую зону свободной торговли.

После избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпин призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни самых высокопоставленных чиновников. За прошедшее с тех пор время десятки чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.