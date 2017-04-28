Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан нецензурно ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции. Видео появилось в Twitter-аккаунте Madrid Sports.

На вопрос «Как настроение?» Зидан ответил фразой, содержащей слова «шлюха» и «мать». После этого 44-летний специалист засмеялся, чем вызвал недоумение среди присутствующих в зале.

Зидан тренирует «Реал» с января 2016 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов в сезоне-2015/16 и лидирует в текущем розыгрыше чемпионате Испании.