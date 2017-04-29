Бывший боец UFC Багаутдинов потребовал реванша у нокаутировавшего его американца

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутдинов потребовал реванша с американцем Тайсоном Нэмом. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас модно делать реванши, поэтому я бы хотел его провести», — заявил Багаутдинов.

28 апреля россиянин уступил Нэму в главном бою турнира Fight Nights Global 64. На исходе третьего раунда Багаутдинов пропустил хайкик и оказался в нокауте. Проигравший и его команда считают, что удар был нанесен после сирены.

31-летний Багаутдинов потерпел шестое поражение в 19 боях в профессиональной карьере.