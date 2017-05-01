Хоккейный ЦСКА купил Капризова

Хоккеист сборной России Кирилл Капризов перешел в московский ЦСКА из уфимского «Салавата Юлаева». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Сумма, которую ЦСКА заплатил уфимскому клубу за трансфер 20-летнего форварда, не уточняется.

В сезоне-2016/17 Капризов провел за «Салават» 54 игры, в которых набрал 45 очков (23 шайбы и 22 результативные передачи). На молодежном чемпионате мира — 2017 нападающий стал лучшим бомбардиром с 12 очками (9 голов и 3 передачи). Сборная России на том турнире завоевала бронзовые медали.

17 марта канадский журнал The Hockey News назвал Капризова самым перспективным хоккеистом мира.

В 2016 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.