Российские отели заплатят налоги за Booking.com

Российским отелям, сотрудничающим с Booking.com, придется заплатить так называемый налог на Google (НДС c оказанных электронных услуг) за своего иностранного партнера. Об этом сообщается в официальном письме Минфина, выдержки из которого публикуют «Известия».

Гостиницы обяжут заплатить НДС в размере 15,25 процента. Как уточняет издание, если бы у Booking.com было российское представительство, обязательства по уплате налога были бы возложены на компанию. Однако Booking.com B.V. не имеет иного юридического адреса кроме офиса в Амстердаме.

По словам директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, из-за введения налога на проживание в российских отелях подорожает минимум на четыре процента. «Теперь россиянам нужно платить НДС с комиссии, которая предназначается этой компании. Для мини-гостиниц, которые не держат полноценную бухгалтерию, такое нововведение будет очень неудобным», — отметил эксперт.

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Он добавил, что сегодня Booking.com обеспечивает более 50 процентов всех бронирований в России, сервис берет комиссию за свои услуги (18-25 процентов). По мнению PR-директора Aviasales Яниса Дзениса, доля иностранной компании на рынке достигает 70 процентов. При этом у небольших отелей на заказы с Booking.com приходится до 50 процентов всех клиентов.

С января 2017 года в России вступил в силу закон о налогообложении электронных услуг. В соответствии с ним IT-компаниям придется заплатить за предоставление российским потребителям прав доступа к базам данных программного обеспечению, игр, музыки, книг, видео и другого контента. Он уже коснулся почти полсотни крупных компаний заплатят

