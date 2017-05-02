Россия с начала года почти на треть сократила экспорт нефти в Белоруссию

Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию в январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28 процентов — до 5,5 миллиона тонн, сообщает Rambler News Service. Поставки на Мозырский НПЗ снизились на 34 процента — до 2,8 миллиона тонн, на Новополоцкий НПЗ — на 20 процентов — до 2,7 миллиона тонн.

О сокращении поставок российской нефти в Белоруссию стало известно 3 февраля. Тогда белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Москва намерена снизить поставки нефти в страну в текущем году с ожидаемых 16 миллионов тонн до 12 миллионов. Лукашенко также добавил, что Минск подал иск в суд из-за срыва этих договоренностей.

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Для восполнения нехватки сырья Белоруссия начала закупки топлива в Иране. В частности, планировалось закупить 80 тысяч тонн нефти у National Iranian Oil Company (NIOC). Поставки из других стран Белоруссии обходятся дороже.

В конце апреля стало известно, что на территории Жлобинского района Гомельской области республики обнаружено месторождение нефти с запасами до 800 тысяч тонн.