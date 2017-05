Гостям Barvikha Hotel & Spa укрепят пресс и ягодицы

Гостиница Barvikha Hotel & Spa и спа-центр Espace Vitalité Chenot представили новую услугу — функциональные тренировки в номерах отеля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 2 мая.

В каждом номере оборудована просторная открытая терраса, которая станет идеальным местом для круговой тренировки на открытом воздухе. Как сообщают представители отеля, круговая тренировка сжигает на 30 процентов больше жира, чем обычные тренировки в зале. Эффективность таких упражнений заключается в работе с собственным весом тела, они помогают укрепить пресс, бедра, ягодицы, руки. Продолжительность занятия — 60-90 минут. После тренировки гости могут пройти процедуру массажа или спа-программу прямо в номере.

Barvikha Hotel & Spa — дизайн-отель в Барвихе, построенный по проекту итальянского архитектора Антонио Читтерио. Начал работать в 2008 году, является членом всемирной ассоциации The Leading Hotels of the World.