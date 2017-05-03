Минобороны выложило новые фото рыжего и полосатого Сергея Ивановича

Минобороны сообщило, как зовут кота, который участвовал в походе российских кораблей к берегам Сирии. Соответствующий пост размещен на странице ведомства в Facebook.

«Средиземноморский поход "матроса" Сергея Ивановича на борту гвардейского ракетного крейсера "Москва"», — отмечается в публикации. В соцсети также появилось несколько новых фото рыжего полосатого питомца. На одном из снимков он отбивает склянки — звонит в колокольчик (это делают, в частности, для обозначения времени).

Как пишет «Московский комсомолец», Сергей Иванович — это имя и отчество командира «Москвы». «Кот родом из Севастополя оказался любознательным — в хорошую погоду гулял по палубе и частенько присутствовал на утренних построениях», — отмечает газета.

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После того как в Facebook Минобороны появился первый снимок этого кота, пользователи посетовали на то, что ведомство не назвало его кличку. Один из комментаторов предположил, что имя питомца — Матроскин. «Старшина первой статьи Котовский!» — написал другой.

На пост обратила внимания британская газета The Telegraph, которая указала, что «у этого кота более опасная работа, чем у котов в Вестминстере, которые в основном встречаются с послами иностранных государств и ловят мышей».

Кошек стали брать на корабли с давних времен. Они нужны как для борьбы с вредителями, так и для развлечения и поддержания благоприятной атмосферы на борту. Сергей Иванович стал первым котом, поучаствовавшим в столь дальнем походе, указывает МК.

Крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота — покинул Севастополь и направился в Средиземное море 24 сентября 2015 года для участия в учениях. После того как в ноябре турецкие ВВС сбили задействованный в борьбе с террористами в Сирии российский бомбардировщик Су-24, корабль занял позицию близ Латакии с целью прикрытия базы Хмеймим с воздуха. В январе 2016-го крейсер вернулся в Севастополь.