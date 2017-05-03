Американские сенаторы подготовили законопроект по противодействию «Роснефти»

Группа американских сенаторов, среди которых представители как республиканцев, так и демократов, подготовила законопроект, направленный на то, чтобы помешать российской «Роснефти» получить контроль над какой-либо энергетической инфраструктурой США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию документа.

Формально данный законопроект посвящен мерам, направленным на урегулирование кризиса в Венесуэле. В частности, он предусматривает предоставление гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов, санкции в отношении чиновников, подозреваемых в коррупции и торговле наркотиками.

В документе сенаторы также отмечают, что «Роснефть» набирает силу в Венесуэле. В частности, в минувшем году венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA использовала 49,9 процента своих акций своей дочерней компании Citgo в качестве обеспечения для кредитных займов в сделке с «Роснефтью». Всего российская компания предоставила PDVSA от четырех до пяти миллиардов долларов, говорится в документе.

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Сенаторы уже обращались к министру финансов США Стивену Мнучину, выражая беспокойство по поводу возможного приобретения «Роснефтью» контроля над американской компанией Citgo Petroleum, пишет РИА Новости. Сенаторы считают, что российская компания может получить «значительную долю» в PDV America, которая владеет Citgo. Сама же PDV America принадлежит PDVSA.

Иск к PDVSA из-за ее кредитной сделки с подконтрольной «Роснефти» Rosneft Trading SA. уже подавали канадская Crystallex и американская ConocoPhillips, имеющие претензии к Венесуэле из-за национализации их активов. Истцы посчитали, что PDVSA собиралась заложить активы Citgo Holdings и затем отправить выручку в Венесуэлу, за пределы юрисдикции США.

Crystallex просила суд признать закладывание 49,9 процента акций Citgo мошенническим трансфером, выдать постановление, отменяющее этот залог, а также запретить возможную дальнейшую передачу права на залог от «Роснефти» кому-либо еще.

В Венесуэле, которая испытывает острые финансовые проблемы из-за обвала цен на нефть, на протяжении нескольких недель продолжаются массовые протесты и беспорядки. В общей сложности во время столкновений местных жителей с полицией погибли по меньшей мере 29 человек. Граждане недовольны экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов. Даже при цене сырья 100 долларов за баррель государство с трудом обеспечивало запланированные бюджетом расходы. После снижения котировок ситуация ухудшилась. К настоящему времени у страны осталось только 10,5 миллиарда долларов в золотовалютных резервах.