Сенаторы отозвали законопроект о запрете рекламы с картой России без Крыма

Члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков отозвали законопроект о запрете рекламы с изображением российской карты без Крыма и Севастополя. Это зафиксировано в думской базе законодательной деятельности.

«Мы внесли соответствующий законопроект, но, когда стали работать над ним, поняли, что эта проблема гораздо более широкая и требует более детального толкования», — пояснил Цеков в беседе с ТАСС в четверг, 4 мая.

В новой редакции законопроект будет затрагивать не только рекламу, но и ситуации, когда «где-то при работе, и не только публичной, будет указываться карта России без Крыма», пояснил сенатор. По его словам, документ будет разработан до конца весенней парламентской сессии.

Материалы по теме Три года спустя Что крымчане вспоминают о воссоединении с Россией

Цеков и Ковитили (оба представляют в Совфеде Республику Крым) внесли законопроект на рассмотрение Госдумы 3 марта. По их мнению, использование карты России без обозначения Крыма и Севастополя является «пропагандой нарушения территориальной целостности страны».

Ранее 4 мая сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе штраф издательству АСТ, назначенный за ошибки в школьных географических атласах. В частности, на половине карт не был указан Крым.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума о самоопределении. Киев считает регион оккупированным. В Москве заявляют, что процедура присоединение Крыма соответствовала нормам международного права.