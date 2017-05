Wild Orchid подчеркнула привлекательность женского тела шнуровкой

Бренд Wild Orchid выпустил к летнему сезону коллекции купальников New Plain Contrast и Tenerife. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 4 мая.

В линейку New Plain Contrast вошли модели с лифами push up и бандо с запахом крест-накрест и плавки с контрастными кантами; цвета — неоновые, а также авторская расцветка «джунгли». В коллекцию Tenerife вошли слитные модели на шнуровке, что, по словам представителей бренда, «подчеркивает привлекательность загорелого женского тела и позволяет ему выглядеть соблазнительно без излишнего обнажения», а также лифы с эффектом push up, плавки моделей бикини и слип. Вещи выполнены в монохромной черной и фантазийной расцветке с принтом.

Модели эксклюзивно представлены в сети магазинов «Дикая Орхидея».

Сеть мультибрендовых магазинов нижнего белья «Дикая Орхидея» основана в 1993 году. В настоящий момент фирма принадлежит ООО «РозТех», которое также оперирует брендами «Бюстье», «Дефиле» и «Гранд Дефиле». В линейке, кроме нижнего белья, представлена также пляжная одежда, купальники и вещи для дома.