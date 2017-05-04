Тверские активисты «Яблока» рассказали о нападении на дом представителя партии

В Торопце Тверской области неизвестные попытались устроить поджог в доме главы местного отделения партии «Яблоко» Владимира Егорова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на местных партийных активистов.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 2 мая. Нападавшие разбили в доме Егорова окна и бросили в комнату его пятилетней дочери канистру с бензином. Политик проснулся от шума. Неизвестные скрылись.

Активисты «Яблока» предположили, что нападение связано с расследованиями Егорова о незаконном вывозе грунта с песчаных карьеров. По их словам, эти материалы изобличают главу местной администрации и начальника муниципального отдела МВД России «Западнодвинский».

Ранее 4 мая президент России Владимир Путин заявил о недопустимости оправдания насилия политическими лозунгами. Об этом он сказал в ходе открытия памятника князю Сергею Александровичу.