Жан-Мари Ле Пен поделился мнением о причинах поражения дочери

Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, впоследствии исключенный из нее, заявил, что поражение его дочери Марин Ле Пен на президентских выборах произошло из-за ее позиции за выход из зоны евро и Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме Макрон-победитель Из двух зол французы выбрали центриста

«Я думаю, мы должны поговорить с Францией о реальных проблемах, демографических проблемах, проблемах массовой иммиграции, — сказал он в эфире радио RTL.

Также, по его мнению, одним из тех, кто главным образом ответственен за поражение кандидата от «Национального фронта», стал заместитель руководителя партии Флориан Филиппот.

После своего поражения Марин Ле Пен заявила, что Национальный фронт должен быть «перезапущен», а Филиппот сказал, что новая партия должна называться по-другому.

По итогам прошедшего 7 мая второго тура выборов лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон после подсчета 95 процентом бюллетеней набирает 65,48 процента голосов, Ле Пен получает 34,52 процента.