«Урал» ввосьмером вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче молодежных команд

Екатеринбургский «Урал» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 12-й минуте встречи в составе команды из Екатеринбурга был удален Максим Горин, а через три минуты Артем Юсупов вывел хозяев вперед. На 23-й минуте самарцы сравняли счет: мяч в собственные ворота срезал Дмитрий Боровиков.

Во втором тайме Александр Ставпец вернул «Уралу» преимущество в счете, но на 77-й минуте вторую желтую карточку получил Боровиков. Через пять минут «Крылья» с пенальти усилиями Геннадия Киселева смогли отыграться, а с поля был удален третий игрок екатеринбургской команды — Эдуард Валиахметов. Несмотря на это, за минуту до конца основного времени встречи Юсупов точным ударом принес победу «Уралу».

Основные составы команд встретятся в понедельник, 8 мая, на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.