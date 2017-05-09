Саратовский «Бессмертный полк» побил рекорд массовости

Акция «Бессмертный полк» в Саратове стала самой массовой за всю историю ее проведения в этом городе, в шествии приняли участие более 80 тысяч человек. Об этом со ссылкой на организаторов мероприятия сообщило издание «Новости Саратова».

ТАСС сообщает, что в 2016 году участниками акции стали около 50 тысяч человек. Общая численность населения города — примерно 850 тысяч человек.

Акция продлилась около часа. В ней, по информации издания, принял участие исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Радаев, глава Саратова Валерий Сараев и другие известные в городе люди.

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Ранее 9 мая сообщалось, что «Бессмертный полк» побил рекорды массовости в Москве и Севастополе.

«Бессмертный полк» — памятная акция, которая проводится в России, странах бывшего СССР и дальнего зарубежья. Придумана томскими журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Участники идут колонной, неся в руках портреты родственников, участвовавших в войне.