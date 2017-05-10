В Днепропетровске объявлен сбор ветеранов АТО из-за столкновений 9 мая

Организация «Всеукраинский союз воинов АТО» (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия в Донбассе) назначила на 10 мая общий сбор своих членов в Днепропетровске (переименован Радой в Днепр). Объявление на странице организации в Facebook опубликовал активист Вячеслав Плахута.

«В 17:00 (совпадает с мск — прим. «Ленты.ру») возле театра оперы и балета общий сбор для принятия единых требований к власти. Формируется, выходим к МВД (...). Приедут из области и соседи. Это не пиар. Все серьезно. Прошу всех быть по форме», — написал он.

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В тот же день депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что в Днепропетровске следует предотвратить «ватно-колорадный реванш». «И не забыть о сепарской мусорне [сотрудниках правоохранительных органов] в украинской полицейской форме», — добавил он.

Также 10 мая глава украинского МВД Арсен Аваков объявил об увольнении руководства полиции Днепропетровска и области из-за беспорядков 9 мая. Он сообщил, что его ведомство направило в город следственную группу «для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств».

Днем ранее в Днепропетровске во время празднования Дня Победы (официально на Украине — День победы над нацизмом во Второй мировой войне) произошли столкновения, в которых пострадали и бывшие участники АТО. Стычки начались из-за использования демонстрантами на памятных мероприятиях «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.