Главу IIHF удивил низкий зрительский интерес к матчам ЧМ по хоккею в Париже

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель удивился низкой посещаемости матчей чемпионата мира 2017 года, проходящих в Париже. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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«Больше всего нас расстраивает посещаемость игр в Париже. Особенно неприятно было видеть, что матч между Швейцарией и Францией не собрал даже семи тысяч, хотя на предыдущем матче французов с финнами было 11 тысяч зрителей. Иногда все это сложно объяснить, но, безусловно, мы ждали большего интереса к играм в Париже», — отметил Фазель.

Чемпионат мира 2017 года проходит с 5 по 21 мая. Помимо французской столицы, игры принимает Кельн. После пяти дней соревнований встречи в Париже посещает в среднем 6969 зрителей, в Германии — 10038 болельщиков.

Сборная России в стартовых трех встречах на групповом этапе по буллитам обыграла Швецию (2:1), а также в основное время одолела Италию (10:1) и Германию (6:3). 11 мая команда Олега Знарка проведет матч с Данией. Начало в 17:15 по московскому времени.