Останки бронированного «злого полубога» нашли в Монтане

Группа канадских палеонтологов обнаружила новый вид бронированных динозавров — анкилозавров. Из-за своего сходства с одним из антагонистов в фильме «Охотники за привидениями» — полубогом Зуулом — ящер был назван Zuul crurivastator. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Останки рептилии были найдены на берегу реки Джудит в штате Монтана, США. Длина динозавра, по оценкам исследователей, достигала шести метров, а вес — 2,5 тонны. Его голова была увенчана шипами, что делало его похожим на сверхъестественное существо. Как и другие анкилозавры, ящер имел на хвосте булавовидное утолщение, которым мог наносить удары.