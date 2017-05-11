Умер участник хоккейной Суперсерии с канадцами Александр Бодунов

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Александр Бодунов скончался на 66-м году жизни. Об этом в четверг, 11 мая, сообщается на сайте подмосковного «Витязя».

Обстоятельства смерти не уточняются.

«Мы помним, как совсем недавно на первом матче чемпионата России в Подольске он торжественно открывал сезон — вместе со своим другом, еще одним прославленным ветераном Вячеславом Анисиным и Алексеем Ивашкиным. Выражаем соболезнования семье Бодуновых и лично супруге Елене Борисовне», — говорится в заявлении клуба.

Бодунов — воспитанник ЦСКА, но большую часть игровой карьеры провел в московских «Крыльях Советов», в составе которых стал чемпионом СССР —

1974. С советской сборной форвард дважды выигрывал мировое первенство (1973, 1974), принимал участие в Суперсериях 1972 и 1974 годов с канадцами. В 1996 году стал первым тренером созданного в Чехове «Витязя».