Набиуллина связала падение цен на нефть с политикой Трампа

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила укрепление доллара и снижение цены на нефть в связи с политикой, проводимой президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Rambler News Service. По ее словам, экономическая программа Трампа сфокусирована на фискальной экспансии.

Данные действия уже привели к существенному росту инфляционных ожиданий и доходности казначейских облигаций США. В связи с этим существует большая вероятность ускоренной нормализации (то есть, повышения ставок) денежно-кредитной политики ФРС. В свою очередь, подобные шаги могут привести к укреплению доллара США, оказать давление на нефтяные котировки и привести к оттоку капитала с развивающихся рынков, объяснила Набиуллина.

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Согласно заявлению председателя ФРС Джанет Йеллен, сделанному в апреле, американская экономика находится в здоровом состоянии, так что регулятор приступит к постепенному повышению базовой процентной ставки. При этом она отметила, что ФРС не будет поднимать ставку слишком быстро или наоборот, медлить с этим процессом.

15 марта ФРС повысила базовую процентную ставку — с 0,5-0,75 до 0,75-1 процента. Комитет по открытым рынкам регулятора принял такое решение второй раз за три месяца.

Американский ЦБ впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку 14 декабря. Она была увеличена с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента. При этом ФРС спрогнозировала три подъема базовой ставки в 2017 году против двух, ожидавшихся ранее. Средний уровень ставки должен составить 1,375 процента.

