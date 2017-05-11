В Кремле подтвердили передачу Лавровым послания Трампу от Путина

Глава МИД России Сергей Лавров действительно передал послание президенту США Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого в четверг, 11 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно. Контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами», — сказал он. Песков при этом не уточнил, было ли послание устным или письменным.

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10 мая Сергей Лавров провел переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Главу российского внешнеполитического ведомства также принял Дональд Трамп.

Телефонный разговор американского и российского лидеров состоялся 2 мая. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент, в частности, был сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.

Также Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7-8 июля в Гамбурге.