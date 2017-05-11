Три шайбы за 70 секунд принесли России победу над Данией на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла Данию в четвертом матче группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в четверг, 11 мая, в Кельне, завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

В первом периоде преимуществом владела команда Олега Знарка, однако зрители не увидели заброшенных шайб. Во втором периоде россияне продолжили атаковать и в концовке за 70 секунд сумели трижды огорчить датчан. Отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.

Третий период, как и первый, получился безголевым.

Благодаря победе россияне довели количество набранных очков до 11 и возглавили группу А. В активе датчан осталось два балла, они занимают предпоследнее, седьмое место.