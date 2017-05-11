Овечкин пропустит чемпионат мира по хоккею

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин из-за травмы не сыграет за сборную России на чемпионате мира, проходящем в Кельне и Париже. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

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При этом вызов в российскую национальную команду получили его одноклубники: нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

«Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах», — говорится в сообщении ФХР.

В ночь на четверг, 11 мая, «Кэпиталс» в решающей игре второго раунда плей-офф НХЛ проиграли «Питтсбург Пингвинс» (0:2) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая.