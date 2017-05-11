СМИ узнали о планах Трампа создать комиссию для проверки нарушений на выборах

Президент США Дональд Трамп собирается создать комиссию для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах, а также нарушений в американской избирательной системе. Об этом агентству Associated Press сообщили три источника в Белом доме.

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Предположительно, комиссию могут возглавить вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, а также госсекретарь штата Канзас Крис Кобач. Планируется, что структура займется рассмотрением вопросов о нарушениях в голосовании как на уровне штатов, так и на общенациональном уровне.

Президентские выборы прошли в США в ноябре 2016 года. Во время голосования Трамп сообщал о нарушениях в минимум трех штатах. По его словам, без регистрации незаконно проголосовали от трех до пяти миллионов человек.

9 ноября из-за нарушений на выборах политик подал в суд.