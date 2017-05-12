Источник узнал о заморозке переговоров о возобновлении авиасообщения с Египтом

Возобновление сообщения между Россией и Египтом будет отложено на неопределенный срок из-за приостановки диалога о присутствии российских специалистов по авиабезопасности в аэропортах Арабской Республики. Кроме того, до сих пор не устранены претензии по безопасной эксплуатации терминалов. Об этом агентству «Интерфакс» в пятницу, 12 мая, рассказал знакомый с ситуацией источник.

Он уточнил, что Россия так и не получила от Египта очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах. В связи с этим собеседник агентства выразил опасения, что проблемы, на которые ранее обратили внимание российские специалисты, не устранены до сих пор.

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«Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума», — добавил источник.

В конце апреля сообщалось, что большинство россиян в ходе опроса поддержали решение властей о приостановке авиасообщения с Египтом.

В октябре 2015 года лайнер, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), потерпел крушение на Синайском полуострове в результате теракта. В связи с этим Россия приостановила авиасообщение с Египтом и потребовала усилить меры безопасности в воздушных гаванях Арабской Республики. В 2016 году российские эксперты несколько раз посещали государство с целью инспекции.