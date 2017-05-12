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Суд запретил хозяину выгуливать укусившую мальчика за ягодицу львицу Майю

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Энгельсский районный суд Саратовской области запретил владельцу выгуливать львицу, которая ранее напала на подростка. Таким образом требование местных властей удовлетворено. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Суд] решил запретить Ерояну Егишу Григорьевичу осуществлять выгул дикого животного — львицы Майи — в местах общего пользования», — огласила судья резолютивную часть решения.

Мотивировочная часть будет подготовлена 16 мая. После этого в течение месяца решение может быть обжаловано.

В апреле львица накинулась на 15-летнего мальчика на одной из центральных улиц Энгельса. Школьник был доставлен в больницу с диагнозом «укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти». Травмы оказались несерьезными. Администрация Энгельсского района подала в суд иск к хозяину Майи о запрете выгула дикого животного в местах общего пользования.

На рассмотрении в суде также находится исковое заявление прокуратуры, которая потребовала отобрать львицу у владельца из-за того, что она содержится в ненадлежащих условиях. По утверждению защиты Ерояна, сейчас хищник живет в доме на улице Интернациональной, где для него обустроен вольер. Судебное заседание намечено на 22 мая.

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