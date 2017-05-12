Суд запретил хозяину выгуливать укусившую мальчика за ягодицу львицу Майю

Энгельсский районный суд Саратовской области запретил владельцу выгуливать львицу, которая ранее напала на подростка. Таким образом требование местных властей удовлетворено. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Суд] решил запретить Ерояну Егишу Григорьевичу осуществлять выгул дикого животного — львицы Майи — в местах общего пользования», — огласила судья резолютивную часть решения.

Мотивировочная часть будет подготовлена 16 мая. После этого в течение месяца решение может быть обжаловано.

В апреле львица накинулась на 15-летнего мальчика на одной из центральных улиц Энгельса. Школьник был доставлен в больницу с диагнозом «укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти». Травмы оказались несерьезными. Администрация Энгельсского района подала в суд иск к хозяину Майи о запрете выгула дикого животного в местах общего пользования.

На рассмотрении в суде также находится исковое заявление прокуратуры, которая потребовала отобрать львицу у владельца из-за того, что она содержится в ненадлежащих условиях. По утверждению защиты Ерояна, сейчас хищник живет в доме на улице Интернациональной, где для него обустроен вольер. Судебное заседание намечено на 22 мая.